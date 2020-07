A Liverpool non c’è posto per Karius: futuro in Francia?

Un passaggio addosso a Karim Benzema e un liscio sul tiro dalla distanza di Gareth Bale. Due errori clamorosi che hanno segnato l’esito della finale di Champions League nel 2018 e al contempo anche la carriera di Loris Karius. Il portiere tedesco ha affondato il Liverpool con le sue papere e nella stagione seguente è stato ceduto in prestito al Besiktas. Neppure in Turchia l’estremo difensore è riuscito a riscattarsi, vivendo due stagioni estremamente complicate.

FUTURO

Secondo quanto riportato dalla BBC, una volta scaduto il prestito, il Liverpool non intende avere Karius in rosa, nemmeno come riserva. Così prende corpo l’ipotesi di un addio definitivo ai Reds. Il portiere tedesco potrebbe finire in Francia, dove lo cerca con insistenza il Montpellier.