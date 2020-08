Adama Traoré conteso tra Manchester City e Liverpool: servono almeno 40 milioni di sterline

Il Wolverhampton è pronto ad ascoltare le offerte per Adama Traoré. Fresco di convocazione da parte del ct Luis Enrique per la Nazionale spagnola, l’esterno d’attacco potrebbe presto vestire una nuova maglia anche per i club.

Adama Traoré: duello Manchester City-Liverpool

L’attaccante è senza dubbio tra i pezzi pregiati dei Wolves e potrebbe essere ceduto per finanziare le operazioni di mercato del club. Secondo le ultime indiscrezioni del Mirror on Sunday, sarebbe in atto un duello tra le due big di Premier League Manchester City e Liverpool, principali contendenti per il calciatore. Adama Traoré, noto per la sua muscolatura e per l’olio sulle braccia per non farsi trattenere, potrebbe dunque andare a rinforzare Citizens o Reds. Per lui serviranno almeno 40 milioni di sterline. Si attendono nelle prossime ore le offerte ufficiali per lui.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE