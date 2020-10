Adama Traoré, no a Barcellona e Liverpool: meglio… rinnovo da 100 mila sterline a settimana col Wolverhampton

Tutti lo vogliono ma probabilmente nessuno lo acquisterà. Almeno per ora… L’attaccante esterno del Wolverhampton Adama Traoré sarebbe vicino al rinnovo col club inglese. La società di Premier League avrebbe convinto il calciatore proponendo cifre davvero incredibili. Ben il doppio di stipendio pur di trattenerlo.

Adama Traoré: 100 mila sterline alla settimana

Cercato con insistenza di svariati club, specialmente Barcellona e Liverpool, il muscoloso calciatore 24enne sarebbe pronto a dire di no al trasferimento. Il motivo? Il ricchissimo rinnovo di contratto che i Wolves avrebbero pronto per lui. Come riferisce il Sun, infatti, per lo spagnolo, reduce dal debutto con le Furie Rosse, è già pronto un nuovo contratto di 4 anni che gli permetterà di raddoppiare di fatto il suo stipendio. Parliamo di 100 mila sterline alla settimana. Al momento il calciatore è legato al Wolverhampton fino al 2023 ma con un maxi ingaggio come quello non sarà difficile prolungare la sua permanenza con la sua attuale squadra.