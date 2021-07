Adana Demirspor, Balotelli firma e Inler lo abbraccia: “Benvenuto Frate”

L'attaccante ha firmato un triennale con il club turco

Chiusa l'esperienza con il Monza, l'attaccante Mario Balotelli si trasferisce in Turchia. L'ex bomber dell'Italia ha già firmato il contratto che lo legherà per tre anni all'Adana Demirspor. Balotelli ha firmato un contratto triennale con il club turco. Come annunciato nel comunicato pubblicato dal Demirspor: "Oggi è avvenuto un trasferimento che scriverà il suo nome nella storia della nostra Adana Demirspor con lettere d'oro. Mario Balotelli ha firmato un contratto ufficiale di 3 anni con la nostra squadra. Super Mario ora segnerà gol per la maglia blu". Gokhan Inler, ex centrocampista del Napoli, attualmente all'Adana Demirspor su Twitter ha scritto: "Benvenuto Frate".