Addio Arsenal, pista turca per Ozil

Separato in casa e senza alcuno spiraglio di poter tornare a giocare con la maglia del club che ama. Mesut Ozil sta vivendo dei mesi davvero complicati all’Arsenal: fuori dalla lista per la Premier League e da quella di Coppa, il trequartista tedesco continua ad allenarsi senza alcuna apparente opportunità di convincere Arteta a puntare di nuovo su di lui. Sembra chiaro che lasci la Premier League e vada altrove. Il DC United per la MLS ma c’è anche la Turchia, dove sono almeno due i club interessati alla situazione. Da una parte il Fenerbahçe (come scrive A Spor) e dall’altra l‘Istanbul Basaksehir.