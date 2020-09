Adebayor infinito: può tornare in Premier League al West Bromwich Albion

Potrebbe tornare, ancora una volta, a vestire una maglia nel massimo campionato inglese. Parliamo di Emmanuel Adebayor, storico centravanti togolose con un passato con Arsenal, Manchester City, Tottenham e Crystal Palace. Su di lui ci sarebbe il West Bromwich Albion.

Adebayor: possibile ritorno in Premier League

Secondo quanto si apprende dai media inglesi, e più precisamente dal Sun, Adebayor potrebbe tornare in Premier League. Dopo aver detto addio al Club Olimpia, squadra che milita nel campionato in Paraguay, il centrvanti classe 1984 sarebbe finito nel mirino del West Bromwich Albion. Per lui, il tecnico Bilic sarebbe pronto a fare pazzie pur di potenziare il reparto avanzato.

