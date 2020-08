Affare David Silva, la Lazio su tutte le furie. Tare: “Rispetto il calciatore ma non l’uomo”

David Silva alla Lazio, anzi no… Nella notte ecco il passaggio a sorpresa dello spagnolo alla Real Sociedad. Una notizia che non è stata accolta bene dall’ambiente biancoceleste che aveva già pregustato il sogno di portare il campionissimo in Italia. Amarezza e rabbia evidenti anche nelle parole di Igli Tare. Attraverso una nota, infatti, il ds non ha fatto giri di parole sul trasferimento del calciatore.

David Silva alla Real Sociedad: la reazione di Tare

Sembrava un affare fatto ma evidentemente qualcosa non è andato come ci si attendeva. David Silva ha illuso la Lazio e i suoi tifosi e nelle scorse ore ha firmato per la Real Sociedad. Una sorpresa anche per il ds biancoceleste Tare che ha scelto una nota ufficiale sul sito del club romano per commentare quanto accaduto: “Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad. Ho grande rispetto per il giocatore, ma non per l’uomo”.

Insomma, non certo parole al miele per la stella ex Manchester City che sembrava ormai essere ad un passo dalla firma con la Lazio ma che alla fine ha scelto la Spagna.

