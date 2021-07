Ag. Kjaer: “Milan grande club, si trova benissimo”

L’agente di Kjaer ha parlato del futuro al Milan e dell’Europeo

Mikkel Beck, agente del difensore di Danimarca e Milan Simon Kjaer, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it, occasione in cui si è soffermato anche del futuro del suo assistito: “Non ho parlato con Simon a ridosso della partita, sono momenti particolari per chiunque. La Danimarca si gioca un obiettivo storico e lo farà contro una squadra molto forte”.

FINALE CONTRO L’ITALIA – “Prima dobbiamo vincere contro l’Inghilterra. Ovviamente gli farebbe piacere giocare contro l’Italia. È un Paese a lui caro, dove ha cominciato a grandi livelli e dove adesso sta giocando. Ora è in un grande club come il Milan dove si trova benissimo, ma ora pensa solo all’Europeo”.

LA PROMESSA AD ERIKSEN – “Sono certo che Kjaer ha promesso ad Eriksen di fare di tutto per arrivare in finale per fare la storia. Lo conosco, glielo avrà certamente promesso”.