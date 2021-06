Ag. Lukaku: “È felice all’Inter, ha un contratto”

L’agente di Romelu Lukaku ha parlato del futuro dell’attaccante dell’Inter

L’Inter effettuerà tagli. Li ha chiesti il presidente Zhang sia a tutti i dipendenti dell’azienda, sia a Marotta e Ausilio, che aspettando l’offerta giusta (circa 80 milioni di euro) per cedere Hakimi ed avvicinarsi a quei 100 milioni di attivo sul mercato richiesti dalla società. Chi rimarrà sicuramente è Romelu Lukaku, come affermato dal suo agente Federico Pastorello all’uscita della sede del club nerazzurro: “Romelu è felice all’Inter, ha un contratto. Quindi non ci sono problemi, la situazione è tranquilla”.