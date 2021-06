Ag. Wijnaldum: “Inter primo club ad interessarsi, ecco cosa è successo”

L’agente di Wijnaldum ha rivelato un retroscena di mercato relativo all’Inter

L’agente del centrocampista, Humphry Nijman, è stato intervistato da Fabrizio Romano per il suo Podcast HereWeGo, occasione in cui ha svelato un retroscena sull’Inter: “A gennaio l’Inter si è fatta sentire con Piero Ausilio, che ha presentato un’offerta al giocatore. Poi hanno avuto problemi di natura economica, con la difficoltà da parte di Steven Zhang di investire al di fuori dei confini della Cina. Così le trattative si sono interrotte perché i nerazzurri non hanno più potuto mantenere le promesse. L’Inter è stato il primo club ad interessarsi su Gini, poi si è fatta sentire anche la Juventus con Paratici e nello stesso periodo il Psg di Leonardo. Sapevamo da tempo che il Barcellona era sulle sue tracce, visto il rapporto tra Gini e Koeman. L’Inter ci ha presentato un’offerta importante, al netto dei problemi finanziari sarebbe stata un’opzione per Wijnaldum”.