Agente Buffon: “Futuro? Non escludo che possa uscire dal calcio”

L’agente di Buffon Silvano Martina ha parlato del futuro di Gigi, lontano dalla Juventus

A riguardo ha parlato l’agente della leggenda bianconera Silvano Martina, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Credo che Gigi sia più adatto ad allenare la Nazionale, non un club. Non escludo che esca dal calcio. Oggi è concentrato sulle ultime partite e sulla finale di Coppa Italia. Per quanto riguarda il futuro, sa di non poter pretendere di giocare tutte le partite, ma può ritagliarsi un ruolo ed offrire tutta la sua esperienza. La storia di Gigi è sotto gli occhi di tutti".