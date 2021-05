Agente Jorginho: “Vuole tornare in Italia, ecco cosa serve”

L’agente di Jorginho ha parlato del futuro del suo assistito, protagonista del Chelsea approdato in finale di Champions League

In Italia esplose con la maglia del Verona, per poi approdare nel Napoli di Sarri che lo esaltò anche a livello europeo, portandolo con sé nell’avventura al Chelsea. Adesso Jorginho è in finale di ChampionsLeague con i Blues e basterebbe questo a spiegare la caratura del giocatore. Un giorno vorrebbe tornare in Italia, come spiegato dal suo procuratore, Joao Santos, ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Nella sua testa c’è anche la voglia di tornare in Italia, ma credo che accadrà tra un paio d'anni e non ora. Il Napoli? Se non ci chiamano... Gli piace molto la città, lì ha vissuto anni fantastici, ma ora pensa alla sua carriera in Inghilterra. Gli restano ancora degli anni di contratto al Chelsea.