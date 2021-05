Aguero: “Barcellona migliore squadra al mondo”

Aguero, nuovo giocatore del Barcellona, si è presentato in conferenza stampa

Ultimo giro di curva e ufficialità. Sergio Aguero è un nuovo giocatore del Barcellona, ha firmato fino al 2022/23 con una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Il Kun, dopo 10 anni la Manchester City, si è presentato in conferenza stampa al popolo blaugrana: "Ho deciso di venire al Barcellona perché sappiamo tutti che è la miglior squadra del mondo. Voglio aiutarla a raggiungere i suoi obiettivi. Rispetto a quando ero all'Atletico ho modificato il mio stile di gioco, oggi ho un ruolo più specifico in cui posso esprimere le mie potenzialità. Spero di poter aiutare a raggiungere delle vittorie. Non contano gli obiettivi individuali, ma aiutare la squadra a far bene. Se ci comporteremo così, a fine stagione potremo dire di aver fatto grandi cose. In Spagna sono arrivato 18enne all'Atletico, ero un ragazzino ma ho imparato molto. Ho imparato tantissimo ovviamente anche al Manchester City".