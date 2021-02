Aguero, c’è anche la Juventus sul bomber del Manchester City

33 anni da compiere il prossimo 2 giugno, ma ancora tanta voglia di dimostrare il proprio valore. Sergio Aguero, bomber del Manchester City, si prepara a quella che potrebbe essere l’ultima parte di carriera col club inglese. Il Kun, infatti, è in scadenza di contratto e su di lui si moltiplicano sempre più i rumors di mercato.

L’ultimo, riportato anche da ESPN, parla di un forte interessamento di almeno due squadre: Psg e Juventus. Ci sarebbero proprio i bianconeri in lizza per l’attaccante argentino che potrebbe iniziare a pensare ad un futuro in Italia. Sul calciatore anche il Barcellona alla quale non dispiacerebbe mettere le mani sul bomber a parametro zero.