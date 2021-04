Aguero, futuro in Inghilterra? Due top club preparano il super colpo di mercato

Da una settimana è diventato ufficiale: il Manchester City e Sergio Aguero divideranno le loro strade al termine di questa stagione. Dopo 10 lunghi anni si interrompe un sodalizio che è fruttato ben quattro titoli. Non è detto, però, che il giocatore argentino debba lasciare la Premier League: infatti, il campionato inglese sembra essere particolarmente gradito al Kun e i club locali, a loro volta, ricambiano sentitamente questo affetto. Verrebbe da pensare così, stando a quanto riportato dai media inglesi.

DUELLO

Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, Aguero potrebbe rimanere in Inghilterra. Semplicemente sposterebbe la sua base da Manchester a Londra. Nella capitale del Regno Unito avrebbe due club pronti a darsi battaglia per lui. Si tratta di Tottenham e Chelsea. Con gli Spurs troverebbe quel José Mourinho finora trovato sempre da avversario in tanti anni di Premier League. Con i Blues, invece, andrebbe a comporre un grande attacco insieme a Ziyech e Werner.