Aguero, il retroscena: ha detto no alla Juventus due volte

L'attaccante ha detto addio al Manchester City per firmare col Barcellona declinando due volte la corte dei bianconeri

Sergio Aguero ha detto "no" alla Juventus: non una, ma ben due volte. Lo rivelano i media spagnoli e, per la precisione, Sport. Il periodico spiega come nel corso dell'ultima estate, che ha visto l'attaccante dire addio al Manchester City e trasferirsi al Barcellona , il classe 1988 avrebbe visto il club di Torino fortemente interessato.

Da quanto si apprende la Juventus avrebbe presentato al giocatore e al suo entourage due offerte che l'attaccante Albiceleste ha deciso però di declinare. Il desiderio di Aguero, dal momento della chiusura del rapporto con i Citizens, è sempre stato quello di vestire il blaugrana per giocare accanto al suo grande amico e compagno di Nazionale Lionel Messi. Cosa che, come noto, però non è avvenuta per via dell'addio del sei volte Pallone d'Oro poche settimane dopo l'arrivo del Kun.