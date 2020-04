Aguero in Argentina, l’Independiente lo aspetta: “Gli teniamo la numero 10 da parte…”

Forse solo un sogno, ma chissà. All’Independiente ci sperano e lo aspettano. Sergio Aguero in patria, a vestire quella maglia numero 10 tenuta da parte solo per lui. Parlando a Super Miter Deportivo, l’attuale allenatore del club di Avellaneda Lucas Pusineri non nasconde la sua ambizione: “Spero che tocchi a me essere l’allenatore di Aguero”.

E in effetti non sarebbe poi così improbabile, magari tra qualche tempo, vedere il Kun, attualmente al Manchester City, trascorrere gli ultimi anni di carriera in Argentina dove ha tantissimi fan che lo attendono: “Sono stato suo compagno di squadra e spero che in futuro potrò allenarlo. Gli teniamo da parte la maglia numero 10”, ha continuato il mister dell’Independiente. Aguero, dal canto suo, non hai mai nascosto la volontà di tornare ‘a casa’ un giorno e di voler terminare la carriera proprio con quella maglia che, a quanto pare, è lì, tenuta con cura e che aspetta solo di essere indossata da lui…