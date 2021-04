Aguero, l’ex compagno Clichy è sicuro: “Farebbe bene all’Arsenal ma penso andrà…”

Dove giocherà nella prossima stagione Sergio Aguero? L’unica certezza è che non farà più parte del Manchester City. L’attaccante argentino ha ufficializzato nelle scorse settimane l’addio ai Citizens ma non ha ancora parlato di quale club verrà dopo. Tante le ipotesi e tanti i pareri. Uno di questi è quello di Gael Clichy, ex compagno del Kun, che crede che il centravanti si trasferirà lontano dal calcio inglese.

Gael Clichy e il futuro di Aguero

Intervenuto a Stadium Astro, Clichy ha detto: “Dico la verità. Lo vedrei bene se rimanesse in Premier League. Penso che in un certo senso vorrebbe salire sul podio dei migliori marcatori stranieri del campionato. E potrebbe tranquillamente arrivare magari al secondo o terzo posto tra i bomber di tutti i tempi. Però, dico che 10 anni al Manchester City sono tanti”.

“Se potrebbe vedersi in un altro club inglese? Una bella domanda. Aguero ama il sole. A me piacerebbe restasse in Inghilterra, magari all’Arsenal dove credo che, per stile di gioco, si divertirebbe e farebbe bene. Ma dubito fortemente che ci andrebbe. Penso che si sposterà dove potrà divertirsi un po’ di più. Sono abbastanza sicuro che andrà in Spagna“, ha commentato Clichy.