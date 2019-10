Ajax, Onana rivela: “In estate due top team europei mi hanno cercato…”

Uno dei tanti protagonisti del super Ajax della stagione 2018-2019, soprattutto nel cammino in Champions League, poteva lasciare in estate, com’è successo per tanti suoi compagni d’estate. Parliamo del portiere André Onana, che ha rivelato la sua situazione personale ai microfoni di RMC Sport: “Ne avevo parlato col mio agente, su di me c’era l’interesse del Paris Saint-Germain, poi è stata la volta del Barcellona fra quelle squadre che si sono fatte vive in estate. Facevo parte di quel club in passato e, com’è logico che sia, vogliono sempre riprendersi uno dei loro. Forse non era il miglior momento per tornare, forse non tornerò più, chissà. Quest’anno non sarebbe stato bello farlo”. Nato in Camerun 23 anni fa, faceva parte delle giovanili blaugrana dal 2010 al 2015.