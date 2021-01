Ajax, sorpresa al centro sportivo: Schone si allena con gli olandesi

Nei giorni scorsi la risoluzione col Genoa, poi le tante offerte arrivate sul tavolo. Ad oggi, però, Lasse Schone ancora non ha trovato la nuova squadra. In Italia il danese è stato seguito da Cagliari, Torino e Parma che si sono subito interessate a lui come possibile pedina per il loro centrocampo. Ma tra le ipotesi circolate nelle scorse ore, una su tutte aveva fatto brillare gli occhi agli appassionati: quella di rivederlo con la maglia dell’Ajax.

Detto, fatto. Questa mattina, Schone è tornato ai Lanceri, anche se, per il momento, solo per una seduta di allenamento. A confermarlo sono le immagini pubblicate dal club olandese sui social dove si vede il giocatore fare il suo ingresso al centro sportivo e allenarsi con il resto del gruppo. “Bello rivederti, Lasse”, ha scritto sui social l’Ajax spiegando come Schone si stia allenando nel loro centro sportivo per mantenersi in forma in queste settimane.

LE PAROLE DEL GIOCATORE SUL FUTURO