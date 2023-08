Al-Hilal, non solo Neymar: spesa in casa Psg con altri due obiettivi

Neymar è nuovo giocatore dell'Al-Hilal e pare possa non essere l'unico a percorrere l'asse Parigi-Arabia, raggiungendo così il club saudita. Perché in casa Psg c'è tutto il necessario per costruire una squadra da zero. Lo riporta il quotidiano francese Le Parisien, secondo cui l'Al-Hilal ha messo nel mirino anche Keylor Navas per rinforzare la porta e Marco Verratti per il centrocampo. Entrambi fuori dal progetto tecnico di Luis Enrique, non attendono altro che trovare una nuova sistemazione. Un accordo non sarà complicato viste le pressioni fatte sul centrocampista, che vuole solo mettersi alle spalle l'esperienza parigina, e il contratto in scadenza a giugno 2024 del portiere costaricano.