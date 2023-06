Al Hilal, per Neymar pronto super ingaggio

L'Arabia Saudita si conferma l'ombelico del mondo del mercato di questa sessione estiva. E se in Saudi Pro League hanno dovuto rinunciare a Lionel Messi - andato in America, all'Inter Miami - gli sceicchi dell'Al Hilal provano a mascherare la delusione puntando dritto su Neymar. Perché il brasiliano sarebbe in rottura con il Psg e a causa di un ingaggio troppo elevato (36 milioni lordi a stagione) è complicato pensare ad una permanenza in Europa. Solo nel continente asiatico possono pagare certe cifre e secondo quanto rivelato da CBS si percorrerebbe la medesima scia di quelle di CR7: circa 200 milioni di euro a stagione.