Al Nassr, Mané ammette: “Firmino mi ha consigliato il club sbagliato…”

"Ne ho parlato con Firmino. Penso che volesse che mi trasferissi nel club sbagliato! Scherzo... Lui ha cercato di convincermi a unirmi ad Al-Ittihad, mentre io ho scelto l'Al-Nassr". Queste le parole di Sadio Mané riguardo il trasferimento in Arabia Saudita annunciato poche settimane fa. L'attaccante ha lasciato il Bayern Monaco, con cui non vi erano rapporti idilliaci, e trasferitosi all'Al-Nassr. Ecco il motivo: "Prima di trasferirmi ne ho parlato con la mia famiglia. Abbiamo tenuto in considerazione che l'Arabia è un paese musulmano e l'abbiamo fatto. Non è stato difficile, ho scelto per fede" ha dichiarato l'attaccante a The National.