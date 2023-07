Al Nassr, primo accordo con Sadio Mané

L' Al Nassr è pronto a chiudere un altro colpo in attacco. Dopo aver ingaggiato Cristiano Ronaldo lo scorso gennaio, il club saudita vuole costruire un reparto offensivo stellare e pensa ad un altro top d'Europa. Si tratta di Sadio Mané , attaccante del Bayern Monaco che la scorsa stagione ha deluso e potrebbe lasciare la Germania. Secondo quanto riportato da L'Equipe , tra le parti ci sarebbe già un primo accordo e per l'approdo del senegalese in Arabia è solo questione di tempo. Settimane, se non giorni.

Ricordiamo che il Bayern ha a lungo insistito per la cessione dell'attaccante, che non rientra più nel progetto tecnico a causa degli infortuni e di una condotta non invidiabile. Per tale motivo è disposto a scendere a compromessi e farlo partire per soli 20 milioni di euro. D'altro canto, l'Al Nassr dovrà prima risolvere il blocco di mercato imposto dalla Fifa per il mancato pagamento di alcuni bonus al Leicester City. Poi potrà pensare al trasferimento.