Alaba al Real Madrid? Il padre smentisce: “Non abbiamo firmato nulla”

David Alaba al Real Madrid. I tifosi del Bayern Monaco, ma anche quelli blancos, si sono svegliati con la notizia del presunto accordo tra le parti dato questa mattina da Marca. Una notizia che per ora non troverebbe conferma dalle parole del padre del calciatore, George Alaba.

L’uomo ha negato tutto ai microfoni della Bild: “Niente è ancora chiuso e nulla è stato firmato”, ha spiegato il signor Alaba riguardo al difensore. “Ci sono altri club interessati”. Insomma. O si tratta di frasi di rito oppure si sta cercando di trovare la soluzione per migliore, anche dal punto di vista economico, per il campionissimo austriaco classe 1992. Su di lui anche tanti altri club come Psg e Barcellona, oltre che Juventus.