Alaba al Real Madrid non sa da fare, in Germania sicuri: “Sta aspettando offerte vantaggiose dalla Premier League”

David Alaba al Real Madrid? In Spagna ne sono convinti, ma in Germania non la pensano allo stesso modo. Se da una parte c’è chi parla già di accordo tra l’esterno o centrale del Bayern Monaco e il club blancos, dall’altra c’è chi smentisce categoricamente che le parti abbiano già l’intesa al 100% anzi.

Stando a quanto riferito da Sport Bild, i colloqui con Pini Zahavi da parte della dirigenza madrilena non sarebbero affatto in uno “stato avanzato”. L’agente del calciatore e lo stesso Alaba starebbero aspettando eventuali nuove proposte, anche più vantaggiose, dalla Premier League con club come il Chelsea, molto interessato a lui. Il difensore avrebbe quindi accantonato l’idea di giocare in Liga nella prossima stagione e avrebbe scelto il massimo campionato inglese.