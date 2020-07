Alaba, grana rinnovo col Bayern Monaco: l’Inter bussa alla porta e spera…

Potrebbero esserci novità in arrivo in casa Inter per quanto riguarda un colpo di mercato per la prossima stagione. I rumors che arrivano da “casa Bayern Monaco” fanno spalancare gli occhi alla società nerazzurra. David Alaba e il club tedesco sarebbero ai ferri corti tanto da far ipotizzare un addio a causa del mancato rinnovo.

Alaba, l’Inter spera…

L’Inter ascolta bene le notizie che arrivano da Monaco di Baviera e si tiene pronta per un’eventuale mossa vincente. Come si apprende da Sport1, infatti, le trattative tra Bayern Monaco e David Alaba per il rinnovo sarebbero ad un punto morto. Ci sarebbe stato un incontro tra la dirigenza, il padre dell’austriaco, George Alaba e l’agente Pini Zahavi che non ha portato a sviluppi positivi. La richiesta è di 20 milioni lordi, gli stessi che percepiscono i migliori giocatori dei bavaresi come Lewandowski, Muller e Neuer non sarebbe stata accolta positivamente dalla società. Ecco perché nonostante l’ottimismo per trovare un accordo, sul difensore potrebbe presto spuntare una nuova squadra. L’Inter è tra queste.

QUI LE MOGLI E FIDANZATE PIU’ PICCANTI DEI GIOCATORI