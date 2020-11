Alaba, le chiamate di Zidane non bastano: il Psg favorito sul Real Madrid per avere il difensore

David Alaba è tra i nomi più ricercati del prossimo mercato. La sua situazione con il Bayern Monaco resta davvero in bilico e la partenza del difensore sembra essere scontata. Non è, invece, chiara quale sarà la prossima meta del classe 1992 ambito da diversi top club d’Europa tra cui anche Juventus, Psg e Real Madrid.

Alaba: Zidane lo chiama ma…

Secondo quanto riferisce Kicker, David Alaba sarebbe conteso principalmente da due top club: il Real Madrid e il Paris Saint-Germain. In modo particolare, sottolineano dalla Germania, il calciatore sarebbe stato contattato più volte da Zinedine Zidane. L’allenatore del Real Madrid sarebbe in contatto diretto con il calciatore 28enne al fine di convincerlo ad accettare la pista madrilena. L’unico intoppo è legato alle richieste economiche del calciatore che non trovano l’approvazione di Florentino Perez e dei vertici spagnoli. Troppi i 20 milioni richiesti tra ingaggio e percentuale dell’agente, ecco perché, con ogni probabilità, Alaba finirà in Ligue 1 al Psg.