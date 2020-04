Allegri, non solo l’ipotesi PSG per il futuro: spunta l’idea Premier

Dopo un anno sabbatico, Massimiliano Allegri potrebbe tornare ad allenare. Non è ancora chiaro quale sarà la panchina da cui ripartire, cercando di replicare la straordinaria epopea vissuta alla Juventus, con cinque scudetti e quattro Coppe Italia dal 2014 al 2019. Il tecnico livornese è particolarmente richiesto all’estero. Ultimamente si era parlato di un forte interesse da parte del Paris Saint-Germain, poco convinto della possibilità di continuare con Thomas Tuchel. Ora arrivano voci di contatti anche dalla Premier League. Tuttavia, secondo quanto riportato da Goal.com, non si tratterebbe del Manchester United, già accostato ad Allegri in passato. Infatti, l’offerta più intrigante potrebbe arrivare dal Newcastle. Il club bianconero sta per cambiare proprietà, con un fondo saudita controllato da Mohammed bin Salman pronto a rilevare la società. I nuovi capitali garantirebbero ai Magpies un ruolo da protagonista assoluto. E Allegri sarebbe la figura ideale per il nuovo progetto.