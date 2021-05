Allegri prima scelta del Real: c’è l’offerta. E la Juve aspetta Zidane

Allegri al Real e Zidane alla Juve? Ancora una partita, poi spazio al valzer delle panchine sull'asse Torino-Madrid

ZIDANE E ALLEGRI - Per l’appunto, l’intreccio sconquassa il presente con un occhio al futuro, senza trascurare il passato: per il post-Zidane, Florentino Perez insiste per l’ex tecnico della Juve Max Allegri. I contatti si sono intensificati durante la stagione e dopo 3 anni dal grande rifiuto del livornese, adesso ha posto la panchina del Real Madrid come priorità, più di un clamoroso ritorno alla Juve. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il presidente delle Merengues avrebbe imbastito un’intesa per un contratto biennale con opzione per il terzo, a 10 milioni di euro a stagione. 2 in meno rispetto all’ingaggio attuale del francese, che alla Juve godrebbe dei benefici del Decreto Crescita.