Allegri, scelta fatta per Dybala: le ultime sul rinnovo

Allegri vuole puntare su Dybala, ma c’è il nodo rinnovo da sciogliere

Massimiliano Allegri è tornato alla Juventus ed è pronto a gettare i semi per il suo secondo ciclo in bianconero. Avrà un ruolo più manageriale rispetto al quinquennio di dominio all’ombra della Mole, dunque avrà una voce maggiore in ottica mercato. Nella categoria di coloro il cui futuro ha la forma di un punto di domanda c’è Paulo Dybala , stella da cui Allegri vorrebbe ripartire.

IL NODO RINNOVO - Come riporta Calciomercato.com, attualmente ci sono più chance che rimanga la Joya rispetto a Cristiano Ronaldo, ma c’è da risolvere la questione rinnovo, con un contratto in scadenza nel 2022. Che è a tutti gli effetti un nodo difficile da sciogliere, perché passi avanti non sono fatti, l’agente del diez bianconero Jorge Antun è in Argentina e non è in programma un suo viaggio in Europa. Inoltre, con l’addio di Paratici (con cui i discorsi andavano a rilento) la trattativa è tutta da reimpostare dalla nuova dirigenza. L’obiettivo è quello di convincere il procuratore ad accettare un'offerta inferiore ai 10 milioni di euro chiesti in passati. Scoglio difficile, ma l’input di Allegri potrebbe segnare il destino di Dybala.