Allegri spettatore interessato di Atalanta-PSG: può rimpiazzare Tuchel

Manca poco al fischio d’inizio tra Atalanta e Paris Saint-Germain. Il match, valido per i quarti di finale di Champions League, si disputerà in gara secca a Lisbona. In palio un posto in semifinale. Questa sfida avrà uno spettatore particolarmente interessato: Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, infatti, è deciso a tornare in panchina.

SUCCESSORE

Allegri è stato accostato ai parigini: infatti, qualora il PSG dovesse incappare in una clamorosa sconfitta contro l’Atalanta, il club francese silurerebbe il tecnico Thomas Tuchel. L’allenatore tedesco lascerebbe la panchina libera e l’ex Milan e Juventus potrebbe occupare il suo posto. Dunque Max avrà un motivo particolare per tifare Atalanta.