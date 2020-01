Allerta Liverpool: un top club europeo tratta con Mané

Il Liverpool è la squadra del momento. I Reds sono imbattuti in Premier League. dove comandano con tredici punti sulla seconda in classifica. Tuttavia, Jurgen Klopp potrebbe dover fare a meno di uno dei suoi punti di forza: Sadio Mané. Infatti, i rappresentanti dell’attaccante senegalese si sarebbero incontrati con i vertici del Real Madrid. Lo riporta Le10Sport. Tuttavia, il contratto di Mané con il Liverpool scadrà solamente nel 2023. Dunque, potrebbe partire solamente di fronte ad un’offerta irrinunciabile da parte dei Blancos. La trattativa, però, sembra solamente in fase embrionale.