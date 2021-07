Amoruso: “Gattuso si è affidato a Jorge Mendes per allenare in Inghilterra”

Gattuso aveva l'accordo con il Tottenham ma poi la società diede ascolto ai tifosi che non hanno voluto l'ex milanista in panchina

“Dall’Italia mi aspetto una grande partita, perché ci sta facendo sognare e c’è un clima positivo - queste le parole di Nicola Amoruso, ex calciatore, fra le tante, di Napoli e Juventus, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio -. Ovvio che di fronte avremo una delle migliori squadre del torneo, ovvero il Belgio, ma la Francia ci ha dimostrato che non basta avere fenomeni se non si è squadra. La nostra Nazionale ha proprio questo in più agli altri: essere un gruppo unito e coeso, dove ognuno corre al posto dell’altro. Quello che è riuscito a dare Mancini a questa squadra è l’entusiasmo ed il sentirsi tutti importanti, questo lo dimostra anche Locatelli, partito da outsider e diventato protagonista. Stasera pronostico una nostra vittoria per 2-1. Immobile o Belotti? Bisogna dare fiducia a Ciro che ha vinto la Scarpa d’Oro nella scorsa stagione.

NAPOLI - De Laurentiis? Non arrivare in Champions gli ha rovinato i piani, ora deve far quadrare i conti. È arrivato, però, un grande allenatore che consentirà al Napoli di competere per i primi quattro posti. Nelle ultime due stagioni i partenopei hanno fatto un settimo ed un quinto posto, ma non si può puntare il dito contro nessuno visto tutto quello che è successo. Ci sarebbe stato bisogno anche di fortuna, ma quella è mancata. Mancata anche un po’ di programmazione: oggi è importante avere uno stadio o, almeno, un centro di allenamento di proprietà. Insigne? Credo che le strade si divideranno, e mi dispiace perché lui rappresenta Napoli in tutto e per tutto. Purtroppo ci sono interessi economici in ballo che sono troppo grossi. Gattuso? Si è affidato a Mendes per fare carriera all’estero, e sono convinto che la prossima esperienza possa farla in Inghilterra”.