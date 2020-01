Ancelotti chiama James all’Everton. Ma spunta una rivale sul mercato

Carlo Ancelotti ci riprova. Il tecnico dell’Everton vorrebbe riavere in squadra James Rodriguez, suo pupillo nell’ultimo anno al Real Madrid. I contatti tra l’allenatore emiliano e l’attaccante argentino c’erano già stati nella scorsa estate, quando l’ex Milan fece di tutto per portare James al Napoli. Ora il nuovo tentativo per avere Rodriguez all’Everton. Tuttavia, incombe una minaccia dal mercato. Infatti, anche l’Arsenal avrebbe messo gli occhi sul colombiano e sarebbe deciso a strapparlo alla concorrenza. Si profila una sfida intrigante tra le due società inglesi.