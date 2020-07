Ancelotti plasma l’Everton: vuole un giocatore del Napoli per rinforzarsi

L’esperienza di Carlo Ancelotti sulla panchina dell’Everton è stata buona fino a questo momento. Tuttavia manca l’ultimo step per portare la formazione inglese stabilmente nei piani alti della classifica. Probabilmente il passaggio più complicato per un club emergente. Dunque è necessario non sbagliare gli acquisti fatti sul mercato. E il tecnico emiliano sta già dando indicazioni precise sulla costruzione della sua squadra.

NAPOLI

Ancelotti ha messo nel mirino un vecchio pupillo, scoperto durante la sua avventura a Napoli. L’allenatore ha chiesto espressamente Allan e l’Everton non smette di insistere con gli azzurri per ottenere uno sconto. Secondo quanto riportato da “Il Mattino”, la trattativa sarebbe in piano svolgimento, ma c’è la sensazione di un accordo molto vicino.