Anche Alisson può raggiungere CR7

Clamorosa l'indiscrezione rivelata dal portale Footmercato, che vede Alisson Becker ai primi contatti con l'Arabia Saudita. Secondo la fonte, nei giorni scorsi il portiere del Liverpool ha ricevuto un'offerta dall'Al-Nassr e pare si sia mostrato interessato a prendere in considerazione un trasferimento. L'estremo difensore ex Roma potrebbe quindi raggiungere Cristiano Ronaldo e Sadio Mané in queste ultime due settimane di calciomercato (quattro in Arabi Saudita, con scadenza a metà settembre). Fattore che aiuta la trattativa è certamente l'età del brasiliano, ormai 30enne ma con un contratto in scadenza a giugno 2027. Nei prossimi giorni ne sapremo di più.