Chelsea, anche Ziyech verso l’Al Nassr

Il marocchino raggiungerà CR7 in Arabia Saudita e ne dividerà lo spogliatoio: per lui contratto fino al 2026

Un altro colpo dal Chelsea, il quarto, un altro top d'Europa che se ne va. Come riporta Sky Sports UK, anche Hakim Ziyech avrebbe deciso di lasciare il grande calcio per partecipare alla Saudi Pro League. Il fantasista marocchino avrebbe accettato l'offerta dell'Al Nassr, preferendola a quella del Milan che per mesi lo ha corteggiato senza segnali positivi. Presto, dunque, si unirà alla rosa di Cristiano Ronaldo, dividendo il campionato con i suoi ex compagni di squadra a Londra Koulibaly, Kanté ed Edouard Mendy. L'esterno dovrebbe firmare un contratto fino al 2026, ma riguardo le cifre non vi sono ancora novità certe. Presto le visite mediche e la presentazione, con tanto di ufficialità del trasferimento.