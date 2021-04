André Silva incanta: il Real Madrid ci prova…

L'ex attaccante anche del Milan potrebbe finire in Spagna

André Silva sta vivendo sicuramente la migliore stagione della sua carriera. L'attaccante ex Milan, ora all'Eintracht Francoforte, ha realizzato ben 26 gol e fornito 9 assist in 31 partite. Un ruolino di marcia straordinario che gli è valso l'apprezzamento di tanti grandi club e che gli sta consentendo di rimanere al passo dei giganti del calcio tedesco come Robert Lewandowski e Erling Haaland.

Secondo gli ultimi rumors di mercato, Barcellona, Manchester United, Atletico Madrid e Borussia Dortmund sarebbero molto interessati all'ex Milan ormai da diverso tempo, ma adesso potrebbe entrare in scena un'altra grande potenza: il Real Madrid. Come riporta la Bild, gli spagnoli potrebbero giocarsi la carta Jovic per arrivare al portoghese: il serbo non si è ambientato a Madrid e tornerebbe volentieri a titolo definitivo nella squadra che lo ha lanciato e che lo ha ripreso in prestito in questa stagione.