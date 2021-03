Andrè Silva scatena il mercato: su di lui Barcellona e Manchester United

Sirene di mercato per Andrè Silva, l’ex attaccante del Milan sta vivendo una nuova vita calcistica all’Eintracht Francoforte. Le prestazioni e i gol messi a segno dall’attaccante portoghese non sono certamente passati inosservati e le big d’Europa tornano ad affacciarsi per il giovane centravanti lanciato in Europa dal Porto. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Daily Star, si sarebbe scatenata una vera e propria lotta per André Silva. Non c’è solo il Barcellona infatti come club interessato all’attaccante portoghese. Su di lui è forte anche l’interesse del Manchester United che ci pensa in vista della prossima stagione, quando Cavani potrebbe fare le valigie e lasciare l’Inghilterra.

