Areola verso il Real Madrid, Tuchel conferma: “Per questo motivo non ha giocato…”

Alphonse Areola al Real Madrid, Keylor Navas a Parigi. Le voci di mercato di uno scambio tra i due portieri trovano ulteriore conferma anche da alcune dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel.

Dopo il successo in campionato contro il Metz, l’allenatore dei francesi ha parlato a beIN SPORTS dell’assenza di Areola dall’undici titolare confermando lo stato avanzato dell’operazione con i blancos: “C’è una trattativa in corso. Le società e i giocatori stanno parlando. Ecco perché Alphonse (Areola) ha deciso di non voler giocare”, ha ammesso Tuchel. In questo modo, entro il 2 settembre, data di chiusura del calciomercato, tra Real Madrid e Psg ci sarà la chiusura dell’affare.

Keylor Navas diventerà il numero uno dei campioni di Francia, mentre Areola sarà la riserva di Courtois al Real Madrid.