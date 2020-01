Arsenal, Arteta allontana Aubameyang dal Barcellona: “Lo voglio qui”

Il Barcellona, dopo l’infortunio di Luis Suarez, è a caccia di un attaccante sul mercato. Tra i nomi accostati ai blaugrana c’è anche quello dell’attaccante dell’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang, ai Gunners dal gennaio 2018. Il gabonese, che deve finire di scontare una squalifica di tre gare, viene infatti ritenuto il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo dei catalani, ma ad allontanarlo dal Barça, come raccolto dal Daily Mail, è intervenuto il tecnico dei londinesi Mikel Arteta: “Io lo voglio tenere qui al 100% e non vedo l’ora di riaverlo a disposizione dopo la squalifica”.

AUBAMEYANG, LOOK SENZA BADARE A SPESE: LA SUA FELPA DA 21MILA EURO FA DISCUTERE…