Arsenal, Arteta avverte Inter e Juventus: “Voglio trattenere Aubameyang”

L’Arsenal torna a sollevare un trofeo a distanza di tre anni. I Gunners si prendono la rivincita contro il Chelsea, che un anno fa li sconfisse in finale di Europa League. Protagonista assoluto dell’ultimo atto è stato Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante francese è anche un profilo particolarmente gradito sul mercato, come testimoniano gli accostamenti a club come Inter e Juventus.

AVVERTIMENTO

Al termine del match, il tecnico Mikel Arteta ha lanciato un messaggio forte e chiaro proprio alle pretendenti: “Pierre sa cosa penso di lui. Voglio costruire la squadra attorno a lui. Penso che voglia rimanere ed è solo questione di concludere l’affare. Ma penso che questi momenti lo aiuteranno a capire e a credere che siamo sulla buona strada e lui è una grande parte di ciò. È amato da tutti nel club. Speriamo che possa continuare con noi. Se rinnoverà? Penso che lo farà, sì”