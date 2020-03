Arsenal, Arteta pesca in Italia per ripartire: piace un big del Sassuolo

“Rifondazione” è la parola più diffusa in casa Arsenal. I Gunners stanno attraversando una grave crisi tecnica. Il progetto cambiato in corsa con l’arrivo di Mikel Arteta non sembra aver dato i segnali giusti. Così l’allenatore spagnolo si prepara a correre ai ripari per rimediare ai gravi difetti nella rosa. Secondo quanto riportato dal Sun e da Calciomercato.com, l’Arsenal sarebbe pronto a farsi avanti per Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo. Il calciatore piace ad Arteta per la sua capacità di svariare su tutto il fronte e per la fantasia nella costruzione del gioco. Elementi fondamentali per il tipo di sistema che intende introdurre l’allenatore.