Arsenal, Aubameyang non rinnova: due top club lo inseguono

I guai dell’Arsenal potrebbero non concludersi al termine di questa travagliata stagione. I Gunners rischiano fortemente di finire fuori dalle coppe europee dopo tanti anni. Uno scenario che potrebbe spingere tante stelle della formazione londinese a cercare nuove destinazioni. Uno dei papabili in materia di cessioni è Pierre Emerick Aubameyang. L’attaccante ex Milan sembra intenzionato a non rinnovare il contratto con l’Arsenal, con una scadenza dell’accordo nel 2021. Dunque, per non perderlo a parametro zero, la società inglese dovrà rassegnarsi a cedere il suo gioiello. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, ci sarebbero due club pronti ad acquistare Aubameyang. Il primo è il Paris Saint-Germain, alle prese con possibili cambiamenti in attacco. La seconda pista è il Barcellona, che sta seguendo da vicino anche Lautaro Martinez.