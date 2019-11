Arsenal, Emery al capolinea? Spuntano tre possibili sostituti

Il ricordo della cavalcata fino alla finale di Europa League sembra ormai lontanissimo e persino appannato. L’avventura di Unai Emery all’Arsenal sembra ormai vicinissima alla conclusione. Lo riportano diversi quotidiani inglesi, convinti che i pessimi risultati dell’ultimo periodo abbiano spinto la dirigenza dei Gunners a guardarsi intorno per rimpiazzare il tecnico spagnolo. Al momento sono tre i possibili successore del tre volte vincitore dell’Europa League con il Siviglia. Il primo nome è quello di Massimiliano Allegri: l’ex tecnico di Milan e Juventus è tentato dal ritorno in panchina in un club prestigioso. La seconda opzione è legata a Mikel Arteta, allenatore in rampa di lancio. Il terzo nome sa tanto di incrocio da derby: si tratta infatti di Mauricio Pochettino, da poco esonerato dal Tottenham.