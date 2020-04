Arsenal, Lacazette in uscita: ecco la possibile destinazione

Quando è arrivato all’Arsenal nel 2017 dal Lione, in molti scommettevano su Alexandre Lacazette, considerandolo uno dei giocatori più interessanti in Europa. Al termine della sua terza stagione con i Gunners, il francese sembra pericolosamente regredito. E la società londinese sta valutando l’ipotesi di un divorzio. Secondo quanto riportato da AS, l’Arsenal sarebbe stato contattato dall’Atletico Madrid. I Colchoneros, infatti, avrebbero intenzione di puntare su Lacazette con l’obiettivo di rinforzare il reparto avanzato, dando al tecnico Diego Simeone più di un’alternativa. Tuttavia, i Gunners non intendono scendere sotto i 52 milioni di sterline, la cifra con cui riuscirono ad acquistare l’attaccante dal Lione. Lo riporta il Daily Mail.