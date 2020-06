Arthur alla Juventus, la reazione di Messi spaventa il Barcellona

Arthur alla Juventus e Pjanic al Barcellona. Lo scambio sembra ormai in dirittura d’arrivo anche se potrebbe esserci un clamoroso intoppo: Lionel Messi.

Tutto fa credere che l’affare si farà, ma allo stesso tempo, dalla Spagna, fanno sapere di un Lionel Messi davvero furente per l’operazione. La notizia, da non sottovalutare se veritiera, potrebbe anche portare a clamorosi risvolti.

Arthur alla Juventus: Messi arrabbiato

Stando a quanto riporta Don Diario, Messi avrebbe preso una posizione molto forte sull’affare arrivando anche a dire “Un’altra ancora e me ne vado”. Lo scambio tra Arthur e Pjanic non sa da fare, almeno per la Pulce che sarebbe andato direttamente nell’ufficio del presidente Bartomeu a far sentire la propria voce. Il 10 dei catalani non è d’accordo con lo scambio e ha sempre lodato il compagno di squadra ritenendolo tra i migliori e spesso paragonandolo con leggende come Xavi. Da capire ora quale sarà la reazione del Barcellona che non potrà non tenere conto del suo numero 10.

