Arthur “bocciato” dal Liverpool: può tornare alla Juventus già a gennaio

Il brasiliano non convince i Reds.

Redazione ITASportPress

Potrebbe avere del clamoroso la voce di mercato che sta circolando in terra inglese in queste ore. In casa Juventus potrebbe fare ritorno, già a gennaio, Arthur. Come riferito dalla stampa britannica, il Liverpool è in cerca di un nuovo centrocampista da acquistare nella sessione invernale di calciomercato e questo influirebbe anche sulla conferma del brasiliano in maglia Reds.

Il club inglese non avrebbe infatti problemi a rispedire il brasiliano a Torino anzitempo, con la Juventus che dovrebbe quindi occuparsi nuovamente del futuro del calciatore che, come ben capito, non rientra nei piani della società e del mister.

Nel caso in cui questo dovesse accadere, sarebbe una bella grana per la Vecchia Signora che dovrebbe trovare una nuova squadra al giocatore, visto che neanche in bianconero appare essere più il benvenuto. Staremo a vedere quanto di vero ci sarà in questa indiscrezione e cosa accadrà nei prossimi mesi.