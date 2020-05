Arthur gela la Juve: “Mi vedo bene con la maglia del Barcellona…”

Il Barcellona sogna l’arrivo di Miralem Pjanic e tra le pedine per convincere la Juventus a cedere il centrocampista bosniaco c’è anche Arthur. Il giovane si è imposto nel centrocampo dei Blaugrana, ma rischia comunque di dover lasciare il club che lo ha lanciato. Tuttavia il giocatore lancia segnali contrastanti. Infatti l’account Twitter del Barça ha chiesto ai tifosi quale look fosse il migliore per Arthur. Tra i tanti commenti spicca quello dello stesso centrocampista che ha spiegato: “Se parlo io è sospetto. Sto bene con tutti gli stile, ma la maglietta del Barça non ha uguali”. Una doccia fredda per la Juventus?